وقال أدرعي في منشور على حسابه الرسمي بـ"إكس": "خلال نشاط مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تم هذا الصباح القضاء على المخرب المدعو محمود محمد عبد حظ في مخيمات الوسطى في قطاع غزة".

وأضاف: "كان حظ مسؤولا بصفة وظيفته العسكرية عن تجنيد العناصر الجديدة في صفوف منظمة حماس الإرهابية وبشكل خاص في صفوف كتائب الزيتون".

وتابع: "عمل حظ في جوانب تجنيد الأموال والتمويل لأغراض إرهابية للنشاطات الإرهابية الخاصة بمنظمة حماس الإرهابية".

وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر إلى مقتل 30410 أشخاص، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل عن مقتل 1160 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 130 منهم ما زالوا في غزة، ويُعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم.