ونشرت القيادة المركزية الأميركية صورة لسفينة الشحن التي استهدفها الحوثويون بصاروخ باليسستي في مياه البحر الأحمر قبالة اليمن.

وتظهر السفينة التي نشرتها القيادة المركزية للمركزية بمنصة إكس (تويتر سابقا)، وهي غارقة في مياه البحر الأحمر. وحذرت القيادة المركزية من مخاطر بيئية وملاحية.

وقالت القيادة المركزية في منشور "في يوم 2 مارس، وفي حوالي الساعة 2:15 صباحًا، غرقت سفينة "أم ڤي روبيمار"، وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بليز، في البحر الأحمر بعد أن اصابها صاروخ باليستي مضاد للسفن من قبل الارهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في 18 فبراير".

وأضافت "كانت المياه تتسلل الى باطن السفينة ببطء منذ الهجوم غير المبرر".

وتابعت "يشكّل ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة خطرا بيئيا في البحر الأحمر. كما أن غرق السفينة يمثل خطراً تحت سطح الماء على السفن الأخرى التي تبحر في مسارات الشحن المزدحمة عبر الممر المائي".

وأضافت: "يشكّل الحوثيون المدعومين من إيران تهديداً متزايداً للأنشطة البحرية العالمية. تظل الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف ملتزمين بحماية حرية الملاحة، ويسعون جاهدين لتعزيز سلامة وأمن المياه الدولية للشحن التجاري".

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة الشحن "روبيمار" التي تركت جنوبي البحر الأحمر، بعد أن استهدفها الحوثيون في 18 فبراير.

وأوضحت الحكومة أن غرق السفينه "سيسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية وفي البحر الأحمر".

وكانت السفينة تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، إضافة إلى كميات من الزيوت والوقود.

وتعد "روبيمار" أول سفينة يغرقها الحوثيون، وسط هجماتهم المستمرة منذ أشهر على الملاحة في الممر المائي الحيوي.