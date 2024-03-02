ويظهر في الفيديو عملية تجهيز المساعدات قبل تحميلها على إحدى طائرات النقل العسكري، ثم عملية الإسقاط الجوي فوق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ إنه "إستمراراً للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين ، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التى يعيشها سكان قطاع غزة ، حيث نُفذت أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع".

وأضاف أن مصر تواصل جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبى الإحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطينى.

وتشتد الحاجة لإيصال معونات غذائية بشكل عاجل لمئات الآلاف من سكان قطاع غزة، الذي يعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة على وقع الحرب التي تشنها عليه إسرائيل.

وبينما تصل مساعدات إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة، فإنها بطيئة للغاية لدرجة أنها قد لا تكون كافية لتجنب أزمة الجوع هناك.

وفي المقابل لا تكاد تصل أي مساعدات إلى المناطق الشمالية البعيدة عن المعبر الحدودي الرئيسي، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال جبهات قتال أكثر احتداما.

وقال مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وإن حدوث مجاعة واسعة النطاق قد تكون "أمرا شبه حتمي" ما لم يكن هناك تحرك.