قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مستوطنا أصيب في عملية طعن في مدينة الظاهرية جنوب الخليل جنوبي الخليل بالضفة الغربية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه جرى نقل المستوطن إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، حيث وصفت جراحه بالمتوسطة.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مستوطنا أصيب في عملية طعن في مدينة الظاهرية جنوب الخليل جنوبي الخليل بالضفة الغربية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه جرى نقل المستوطن إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، حيث وصفت جراحه بالمتوسطة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه جرى نقل المستوطن إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، حيث وصفت جراحه بالمتوسطة.