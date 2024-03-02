وأمضى موظفون في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، وهم أول من يتمكن من الوصول إلى شمال القطاع منذ أكثر من أسبوع، ما يزيد قليلا على ساعتين صباح الجمعة في المستشفى الواقع بمدينة غزة، الذي زودوه أيضا بكميات من الأدوية والوقود، حسبما أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك إن "مستشفى الشفاء استقبل أمس (الخميس) أكثر من 700 جريح، منهم 200 لا يزالون في المستشفى، ووقت هذه الزيارة أبلغهم موظفو المستشفى أنهم استقبلوا 70 جثة لأشخاص قتلوا"، في المأساة التي حدثت أثناء توزيع مساعدات.

ولم يوضح المتحدث إن كان أعضاء الفريق قد فحصوا الجثث، لكنه أكد أنهم رأوا "عددا كبيرا من الجروح الناجمة عن أعيرة نارية، لدى المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج".

والخميس قال شهود عيان إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على حشد كان يتجمع حول شاحنات مساعدات إنسانية في مدينة غزة.

وبلغت حصيلة القتلى 115 قتيلا ونحو 760 جريحا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وأكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي حدوث "إطلاق نار محدود" من جانب الجنود الذين "شعروا بالتهديد"، وتحدث عن "تدافع قتل وأصيب خلاله عشرات السكان، ودهست شاحنات المساعدات بعضهم".