وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إنه بعد ثلاثة أيام من المحادثات في قطر، عاد الوفد الإسرائيلي إلى إسرائيل الليلة الماضية دون إجابات.

وبحسب مسؤول إسرائيلي: "وعد الوسطاء بأن تقدم حماس أرقاما لكن ذلك لم يحدث."

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن وفدا إسرائيليا زار القاهرة هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل صفقة رهائن محتملة مع مسؤولين مصريين.

وبحسب التقرير، قدم الوفد الإسرائيلي لمصر قائمة بأسماء السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين لا تستعد إسرائيل الإفراج عنهم إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حماس.

ويضيف التقرير أن الوفد سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات إضافية.

وتصر إسرائيل على الإفراج عن كل الرهائن الذين احتجزوا في هجمات 7 أكتوبر، بدءا بكل النساء.

وبموجب هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر تم الإفراج عن 80 رهينة إسرائيليا مقابل 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.