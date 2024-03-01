وأفاد المرصد السوري باستهداف ثلاثِ قياداتٍ إيرانية في منطقة بانياس الساحلية شمال غربي سوريا.

وبحسب المرصد فإن ضربة بانياس استهدفت منزلا كانت تستخدمه الميليشيات الإيرانية، فيما أشارت مصادر محلية إلى سماع ثلاثة انفجارات عنيفة سببت حالة من الذعر في أوساط السكان نتيجة أصواتها العنيفة.

وفي لقاء مع "سكاي نيوزعربية" قال مديرُ المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن استهداف مجموعة تابعة للميليشيات الإيرانية في أطراف مدينة بانياس على الساحل السوري له دلالاتٌ عدة، والمنطقة المستهدفة هي بيئة رافضة للوجود الإيراني في الأساس، ما يَعني أن تلك العناصر مهددة في أي مكان داخل سوريا.

وهذا الاستهداف "هو الأول من نوعه في بانياس منذ ثلاث سنوات" بحسب المرصد.

وعلى وقع الحرب في قطاع غزة، كثّفت إسرائيل وتيرة الغارات التي تشنها في سوريا، حيث تستهدف بشكل خاص مجموعات موالية لطهران بينها حزب الله.