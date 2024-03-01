وبحسب التقرير، قدم الوفد الإسرائيلي لمصر قائمة بأسماء السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين لا تستعد إسرائيل الإفراج عنهم إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حماس.

ويضيف التقرير أن الوفد سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات إضافية.

وكانت العاصمة الفرنسية باريس استضافت نهاية الأسبوع الماضي اجتماعات ضمت مسؤولين أمنيين قطريين ومصريين وأميركيين وإسرائيليين، رشح عنها أجواء إيجابية تتعلق بالخطوط العريضة لاتفاق جديد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار وهدنة في قطاع غزة.

وتصر إسرائيل على الإفراج عن كل الرهائن الذين احتجزوا في هجمات 7 أكتوبر، بدءا بكل النساء.

وبموجب هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر تم الإفراج عن 80 رهينة إسرائيليا مقابل 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.