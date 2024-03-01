وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على "إكس" إن المسؤولين العسكريين قرروا أن الصواريخ والطائرات المسيرة "تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

الحوثي يكشف عن "مفاجآت" عسكرية

أفاد عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، في كلمة نقلها التلفزيون، الخميس، بأن العمليات العسكرية للجماعة اليمنية في البحر الأحمر ستتضمن "مفاجآت عسكرية".

وأضاف الحوثي: "تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير ولدينا مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا".

ودأب المسلحون الحوثيون على استهداف السفن التجارية الدولية بطائرات مسيرة وصواريخ منذ منتصف نوفمبر، قائلين إنهم ينفذون هجماتهم تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة بقطاع غزة.

وأدت هجماتهم في البحر الأحمر إلى عرقلة الشحن العالمي، وأجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر كلفة حول جنوب إفريقيا، وأثارت مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قد تمتد لزعزعة استقرار الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا ضرب أهداف للحوثيين في اليمن الشهر الماضي ردا على الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وكانت نشرة "دايلي أون ديفانس"، الذي توزّع على الصحافيين المعتمدين في البنتاغون، قد ذكرت أن الولايات المتحدة فشلت في مهمة ردع جماعة الحوثي، لكنها تمكنت من إضعاف قدراتها إلى حد معين.

وأوضحت النشرة الذي يعدها المحلل العسكري جيمي ماكنتاير، أن البنتاغون يقدّر أن الضربات الأميركية وقوات التحالف دمرت أكثر من 150 صاروخا ومنصة إطلاق تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، وأن رؤساء الأركان في البنتاغون لا يعرفون مقدار القوة النارية التي مازال الحوثيون يحتفظون بها أو ما هي نقطة الانهيار لديهم.