وقال الحوثي: "تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير ولدينا بإذن الله تعالى مفآجات لا يتوقعها الأعداء نهائيا".

ودأب المسلحون الحوثيون على استهداف السفن التجارية الدولية بطائرات مسيرة وصواريخ منذ منتصف نوفمبر، قائلين إنهم ينفذون هجماتهم تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة بقطاع غزة.

وأدت هجماتهم في البحر الأحمر إلى عرقلة الشحن العالمي، وأجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر كلفة حول جنوب إفريقيا، وأثارت مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قد تمتد لزعزعة استقرار الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا ضرب أهداف للحوثيين في اليمن الشهر الماضي ردا على الهجمات على السفن في البحر الأحمر.