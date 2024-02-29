وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي شدد في اتصاله مع بايدن على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسنا حقيقيا في الأوضاع بالقطاع، محذرا من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، ومؤكدا إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ومن جانبه ثمن الرئيس الأميركي الجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة، التي تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم، معربا عن التقدير بوجه خاص للجهود المصرية المكثفة سواء على المسار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح.

وأكد الرئيسان ضرورة تجنب توسع الصراع بالمنطقة واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق لضمان استعادة السلم والأمن بالإقليم.

كما تناول الاتصال بحسب الرئاسة المصرية، التأكيد على قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بينهما.