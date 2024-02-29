وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لحزب الله في ريف حمص على الحدود السورية اللبنانية".

ووفقا للمنظمة غير الحكومية ومقرها في المملكة المتحدة ولديها شبكة واسعة من المصادر في سوريا، سُجل "دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن ضربات إسرائيلية جنوب غربي دمشق".

وكانت إسرائيل نفذت ضربات، مساء الأربعاء، على أهداف قرب دمشق، بحسب وزارة الدفاع السورية.

وأفاد مرصد حقوق الإنسان أنه تم استهداف مواقع تابعة للمجموعات الموالية لإيران منها حزب الله، وتحدث عن سقوط قتيلين بين العناصر.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات في سوريا منذ اندلاع الحرب في هذا البلد عام 2011، واستهدفت بشكل أساسي مجموعات قريبة من إيران منها حزب الله الذي يقاتل إلى جانب قوات الجيش السوري.

وتكثفت هذه الضربات منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في أكتوبر 2023.

في 25 فبراير قُتل عنصران من حزب الله في سوريا في غارة إسرائيلية على شاحنة قرب الحدود مع لبنان، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.