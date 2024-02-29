وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له :"نحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي وإسرائيل والمنظمات الدولية مسؤولية قتل المدنيين في ظل تجويعهم على يد إسرائيل".

وجاء في البيان:

ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة مُروّعة قتل خلالها صباح الخميس، أكثر من 70 قتيلا وأصاب أكثر من 250 جريحاً لمواطنين كانوا يبحثون عن لقمة العيش جنوب غرب مدينة غزة حيث أنهم ذهبوا للحصول على الغذاء وعلى مساعدات.

كان لدى إسرائيل النية المبيتة لارتكاب هذه المجزرة المروعة، حيث قام بعملية إعدام مقصودة ومع سبق الإصرار والترصّد في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لأهالي قطاع غزة، كما أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أن هؤلاء الضحايا كانوا قد وصلوا إلى هذه المنطقة للحصول على الغذاء وعلى المساعدات إلا أنه قتلهم بدم بارد.