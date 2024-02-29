وأفاد الجيش الألماني على منصة "إكس" بأن فرقاطة "هيس" التابعة لسلاح البحرية اعترضت مسيّرة ليل الثلاثاء الأربعاء.

وأضاف "بعد وقت قصير، اقتربت مسيّرة ثانية (من السفينة). أطلق الطاقم مرة أخرى إجراءات دفاعية وأصاب الهدف بنجاح".

وتابع: "لم تسجّل أي إصابات في أوساط الأشخاص أو أضرار للممتلكات على الفرقاطة".

وخلال زيارة قام بها لتفقد قوات بلاده في بلدة أوبرفيشتاخ الألمانية، أكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس "إسقاط مسيّرتين للعدو بنجاح" من قبل سفينة.

وأفاد بأن الأولى رُصدت حوالى الساعة 20:00 (19:00 ت غ) والثانية بعد 15 دقيقة على ذلك.

وقع الهجوم حوالى الساعة 09:30 (20:30 ت غ)، وفق ما أفادت مصادر فرانس برس، الأربعاء.

وأُرسلت "هيس" إلى المنطقة في إطار مهمة للاتحاد الأوروبي أطلقت في 19 فبراير للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

ويهاجم الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن طريق الملاحة الحيوي منذ نوفمبر في إطار حملة يقولون إنها للتضامن مع الفلسطينيين في ظل حرب غزة.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا بحريا في المنطقة ونفّذت ضربات على الحوثيين في اليمن، إلى جانب بريطانيا.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على مهمة البحر الأحمر في غضون أسابيع في ظل تصاعد المخاوف من إمكانية إلحاق هجمات الحوثيين الأضرار في اقتصاداتها والتسبب بارتفاع معدلات التضخم بشكل أكبر.

وصلت "هيس" إلى المنطقة نهاية الأسبوع بعدما وافق البرلمان الألماني على مشاركتها في المهمة الجمعة، بحسب الجيش.

وأفاد بيستوريوس، الأربعاء، بأن ما حدث يؤكد بأن قرار "إرسال الفرقاطة مطلع فبراير لبدء عملياتها كان صائبا".

وأفادت فرنسا وإيطاليا وبلجيكا بأنها تخطط للمساهمة عبر تقديم سفن.