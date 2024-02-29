ووفق المرصد السوري فقد دوّت 4 انفجارات عنيفة في منطقة السيدة زينب وبساتين ببيلا في ريف دمشق، ناجمة عن استهداف موقعين في المنطقة.

وأكد المرصد وقوع جرحى جرّاء الضربات، وسط معلومات عن وجود قتلى ومفقودين.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للقصف الإسرائيلي لمنطقة السيدة زينب، بينما نشرت وكالة الأنباء السورية فيديو قالت إنه للتصدي "لأهداف معادية" في محيط دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية في بيان بتصدي "وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وأضافت: "ذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 21:35 من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق".

ووفق أرقام المرصد فقد قامت إسرائيل منذ مطلع هذا العام باستهداف الأراضي السورية 17 مرة، 11 منها جوية و6 برية.

وأسفرت تلك الضربات بحسب المرصد عن إصابة وتدمير نحو 36 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 35 من العسكريين بالإضافة لإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.