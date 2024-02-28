وكانت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، قد نقلت عن السفير الفلسطيني في موسكو أن ممثلين عن حركتي فتح وحماس سيجتمعون في موسكو، الخميس، لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة بناء غزة.

كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف لوكالة ريا نوفوستي أنه تم التخطيط لمثل هذا الاجتماع.