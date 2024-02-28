وأظهر الفيديو نقل الشحنات إلى الطائرات الحربية المصرية، قبل انطلاق هذه الطائرات جوا، ثم عملية إنزال المساعدات الإنسانية، كما أظهر الفيديو لقطات لدخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح.

ونفذت القوات الجوية للأردن ومصر والإمارات وقطر عملية إنزال جوية مشتركة للمساعدات فوق غزة، في إطار جهود دولية مشتركة لتخفيف المعاناة على أهالي القطاع.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية من جانبها المشاركة في عمليةالإنزال الجوي رفقة الإمارات وقطر و فرنسا والأردن.

واستهدفت هذه الإنزالات إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر من خلال إسقاطها على ساحل قطاع غزة، في عملية تمت بدون أجهزة توجيه للمظلات، واضطرار الطائرات للتحليق على ارتفاعات منخفضة.

وتحتوي المساعدات التي تم إنزالها على مواد إغاثية وغذائية ومن ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، للتخفيف من معاناة الأهل في غزة جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة.