وفي كلمة بثها التلفزيون دعا هنية الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية إلى "شد الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول من رمضان".

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، استهدافها من جنوب لبنان بعشرات الصواريخ موقعين عسكريين في شمال إسرائيل، على وقع تصعيد تشهده الحدود في الأيام الماضية.

وبين تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة وترقب لتجاوب إسرائيل وحماس مع المقترحات والأطروحات تستمر المفاوضات في محطتها الحالية بالدوحة أملا في حدوث اختراق في الأيام القادمة.

تفاؤل كبير أبداه الرئيس الأميركي بحديثه عن موافقة إسرائيل على وقف القتال في غزة خلال شهر رمضان وهذا الحذر عبرت عنه إسرائيل وحماس حيال التقدم المحرز في المفاوضات والترقب للأطراف المعنية مع تأكيد الدوحة سعيها للدفع نحو تحقيق التهدئة قبل بدء رمضان.

قال قيادي في حركة حماس إن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن وقف القتال في غزة سابقة لأوانها، مضيفا أنه "لا تتطابق مع الوضع على الأرض".

وأضاف القيادي في حماس القول إنه "لا تزال هناك فجوات كبيرة يتعين التعامل معها قبل وقف إطلاق النار"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

فيما أفادت شبكة "آيه بي سي" الإخبارية الأميركية نقلا عن مصدر إسرائيلي رفع، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاجأ بتأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن والهدنة بين إسرائيل وحماس "بحلول الإثنين المقبل".