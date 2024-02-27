وخلال زيارة للحدود الشمالية، قال هاليفي:"نرجو أن نُوصل إليكم الرسالة التالية: أعتقد بأننا نقوم بالخطوات الصحيحة، بدليل أن عناصر حزب الله لم تعُد متواجدة بمحاذاة الجدار، بل إنها لم تعُد على مقربة من الحدود، فيما عاد الناس إلى هنا. وأعتقد بأنه إذا انتهجنا النهج السليم، فإنهم سيعودون إلى هنا بفضل استتباب الأمن أولاً. وسوف تجد الدولة كيفية بذل المساعي اللازمة من أجل إعادة الناس إلى هنا لينعموا بالأمن وجودة الحياة".

وذكر أن الجيش الإسرائيلي يقوم برصد حزب الله ومهاجمته، مشيرا إلى "وجوب جعله يدفع الثمن غالياً جداً" مقابل هجماته التي تزامنت مع اندلاع هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.

وقال إن "القوات المتواجدة هنا لديها قوة كبيرة، حيث يجب أن تكون وحدة الاستعداد والحراسة المحلية قوية ويجب السعي للتأكد من توافر الأمن ووجود منطقة آمنة داخل منازل المدنيين وفي تجمعاتهم السكنية".

في غضون ذلك، أفادت قناة "كان "الإسرائيلية بأن حزب الله أطلق الصواريخ على الجليل الغربي أثناء تواجد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هناك.