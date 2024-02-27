ويشهد قطاع غزة نقص حاد في المواد الاغذائية، جعلت سكانه عرضة لمجاعة كارثية، إذا لم يتم إدخال المساعدات بكميات كبيرة إلى القطاع، الذي يعيش تحت وطأة الحرب والجوع.

وقال المصدر إن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إنزال لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة.

وأضاف أن مصر تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة.

كما سيجري تعاون بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم المواد الغذائية والإغاثية للنازحين.

وتابع المصدر بأن مصر تهدف إلى إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة