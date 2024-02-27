وأشار المسؤول القطري إلى سعي بلاده لتذليل أي عقبات تحول دون التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس، معربا عن أمل بلاده بأن يتمكن الطرفان من وقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان.

وبشأن فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية: "نحن متفائلون ونسعى لأن يتمكن الطرفان من وقف الاعمال القتالية خلال شهر رمضان (...) ندعو جميع الأطراف للتهدئة ونحن نسعى للوصول الى وقف لإطلاق النار إلا أن الوضع على الأرض يختلف وهناك العديد من المعوقات".

وفيما يتعلق بجهود الوساطة في وضعها الحالي، قال الأنصاري "هناك العديد من التطورات التي جرت في هذا الإطار، ليس لدينا شيء بعينه للإعلان عنه اليوم ونبقى متفائلين بخصوص هذه الوساطة في ظل استمرار الحديث بين الأطراف. وحاليا ليس هناك أي تطور خاص بشأن الوساطة يمكن الاعلان عنه".

وأكد أن قطر "تضغط بقوة" من أجل الموافقة على الاتفاق الذي طرح في باريس بين حماس وإسرائيل.