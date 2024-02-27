وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل وافقت على وقف العمليات العسكرية في غزة خلال شهر رمضان، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه حماس مسودة المقترح.

وبناء على بيان قدمه المصدر، اليوم الثلاثاء لرويترز، تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق وفقا لمسودة المقترح لمدة 40 يوما، ويكون إجمالي نسبة مبادلة المعتقلين بالمحتجزين 10 إلى واحد.

ويشمل المقترح أيضا: