وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن المباحثات التي حضرها وفدي البلدين تناولت استعراض سُبل تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين ودعمها وتطويرها بما يخدم شعبي ليبيا والسودان، حيث تم الاتفاق على تبادل الوفود بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان والمنطقة.

وحسب وكالة الأنباء الليبية، فقد "ثمن البرهان المواقف الإيجابية لدولة ليبيا تجاه السودان التي عبر عنها رئيس المجلس الرئاسي في المحافل الإقليمية والدولية والداعية والداعمة لوحدة السودان وأمنه القومي واستقراره ورفض التدخلات الخارجية السلبية في البلدين الشقيقين".

ووصل البرهان، يوم يوم الاثنين، إلى طرابلس في زيارة لليبيا هي الأولى له منذ توليه رئاسة مجلس السيادة في السودان في 21 أغسطس 2019 .

يرافق رئيس مجلس السيادة السوداني في هذه الزيارة كل من وزير الخارجية ومدير عام جهاز المخابرات العامة.