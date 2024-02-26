ووثقت المقاطع ما قيل إنه جانب من القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على موقع في مدينة بعلبك في شرق لبنان، حيث ظهر أحد الفيديوهات التي نشرت أعمد الدخان تتصاعد من مبنى في المدينة.

ورصد فيديو آخر مشاهد أثار الدمار وآلية محترقة قيل أنها ناتجة عن القصف الإسرائيلي في محيط مدينة بعلبك التي تعد معقل حزب الله الرئيسي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي ادرعي، إن الجيش شن غارات في عمق لبنان استهدفت أهدافًا لحزب الله.

وكتب أفيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، "جيش الدفاع يشن غارات في عمق لبنان تستهدف أهدافًا لحزب الله. يتبع لاحقًا".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين أحدهما أمني إن الضربة الإسرائيلية قتلت عنصرين على الأقل من حزب الله.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني إن إحدى الغارات الإسرائيلية "استهدفت مبنى تابعا لمؤسسة مدنية في حزب الله في ضواحي مدينة بعلبك"، في ثاني استهداف إسرائيلي خارج نطاق الجنوب، منذ بدء تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل على وقع الحرب في غزة.