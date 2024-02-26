وبلغ عدد الجرحى 70043 منذ بدء القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة المحاصر.

ووفقا لوزارة الصحة، فقد ارتكب "الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدا و164 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

كذلك أفادت تقارير إعلامية في القطاع اليوم بأن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال "جثامين 17 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس منذ فجر اليوم".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلت عن مصادر صحية في القطاع، حديثها عن مقتل مواطنين واصابة آخرين جراء استهداف منزل في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي نسف منازل غربي مدينة خان يونس التي شهدت اشتباكات ضارية في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الأمل غربا.

وقالت الوكالة إن 4 مواطنين، بينهم سيدة وطفل، قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال رفح.