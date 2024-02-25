وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، فإن هذا الطلب لم تتم مناقشته خلال المباحثات التي جرت في باريس.

وقال نتنياهو، الأحد: "نعمل جميعا على صفقة للإفراج عن الرهائن، لكن لا نضمن نجاحها".

ويشير مصطلح السجين "الثقيل" إلى الطبيعة البارزة للجريمة التي سُجن بسببها السجين المذكور، حيث يُسجن الفلسطينيون لقتلهم إسرائيليين ويعتبرون "أثقل" من السجناء الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عددا من النقاط المفصلية في الإطار الجديد الذي ستتبعه إسرائيل وحركة حماس، بعد الاجتماع الأخير في باريس.

تفاصيل صفقة الرهائن