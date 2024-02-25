وقال "حزب الله" في بيان إنه تم استهداف مقر قيادة ‏كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بصواريخ كاتيوشا.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس بدويّ صافرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها، بعد إطلاق عشرة صواريخ من جنوب لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن القبة الحديدية اعترضت أربعة صواريخ من تلك التي أطلقت باتجاه كريات شمونة.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى "مهاجمة مقر قيادة عملياتي تابع لقوة الرضوان، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية وبنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية".

وكان "حزب الله" قد نعى الجمعة، اثنين من مسعفيه ومقاتلا قتلوا في قصف إسرائيلي، قال مصدر أمني إنه استهدف مركزا للدفاع المدني التابع للحزب جنوبي لبنان.

ومنذ اليوم التالي للهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية تصعيدا بين "حزب الله" وإسرائيل.

وشهد جنوب لبنان وشمال إسرائيل تصعيدا كبيرا في 14 فبراير، مع شن إسرائيل سلسلة غارات جوية على بلدات عدة أسفرت عن مقتل 10 مدنيين على الأقل، وإصابة 5 عناصر من "حزب الله"، من بينهم مسؤول عسكري.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 276 شخصا في لبنان منهم 191 عنصرا من "حزب الله" و44 مدنيا، بمن فيهم 3 صحفيين، وفق حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس".

وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل 10 جنود و6 مدنيين.