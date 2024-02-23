وأضاف القيادي الحوثي أن عدمَ إغلاق المضيق حتى الآن يَعني أن الجماعة حريصةٌ على الملاحة الدولية، متهما الولايات المتحدة وبريطانيا بمُمارسة الكذب، وفق تعبيره.

جاءت هذه التصريحاتُ بعد يوم من تهديد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بتصعيد العمليات البحرية ضد السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، كما تعهد بدخول سلاح جديد في المواجهة البحرية.

كذلك حذرت جماعة الحوثي، أمس الخميس، السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية من الإبحار في مياه البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

قالت رويترز، نقلا عن بيانات صادرة عن وكالة تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية جاء فيها: "إن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

واليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بأن منطقة ‎"رأس عيسى" في مديرية "‎الصّليف" في الحُديدة غربي اليمن تعرضت لثلاث غارات أميركية بريطانية.

وكان عبد الملك الحوثي قال أمس الخميس إن الهجمات في البحر الأحمر "مستمرة ونسعى لتصعيدها"، وأضاف: