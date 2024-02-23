قالت مصادر طبية في غزة، اليوم الجمعة، إن نصف مليون فلسطيني بشمال غزة يقاسون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت.
وأوضحت المصادر الطبية أن هناك 350 ألف مريض يعانون من الأمراض المزمنة، ونحو 60 ألف سيدة حامل.
وأشارت المصادر إلى أن نحو 700 ألف طفل في قطاع غزة يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية والجفاف وعدم توفر الإمكانيات الطبية.
وأضافت أن إسرائيل تضع سكان قطاع غزة في مثلث الموث المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة، مضيفة أن استمرار الحرب في قطاع غزة يعني مزيدا من الإبادة الجماعية.
واليوم الجمعة أيضا، ناشدت إدارة مجمع كمال عدوان الطبي في شمالي قطاع غزة المواطنين من أجل التبرع بالدم لإنقاذ المرضى والجرحى في المستشفى.
استمرار سقوط القتلى في غزة
في الأثناء، أفادت مصادر فلسطينية بما يلي:
- مقتل 30 مواطنا في مدينة غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 15 في قصف على دوار النابلسي.
- ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة الغريز بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 9.
- قتل 8 أشخاص بقصف مسيرات إسرائيلية لمدنيين بمحيط مدرسة عسقلان ومنطقة البلد في خان يونس جنوب قطاع غزة.
- وصول 7 جثامين إلى مستشفى غزة الأوروبي نتيجة استهداف الاحتلال مجموعة من المدنيين شرق خان يونس.
- مقتل 19 إثر غارات وقصف إسرائيلي على خان يونس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.