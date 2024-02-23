وأوضحت المصادر في بيانها أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأشارت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت صباح الجمعة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب الليلة مجزرة جديدة بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة "راح ضحيتها 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء".

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية قولها إن "عدد الشهداء ارتفع إلى 40، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على 4 منازل في المحافظة الوسطى، ما أدى إلى تدميرها على رؤوس ساكنيها".

وأشارت إلى أنه "جرى نقل جثامين الشهداء، والجرحى، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع".