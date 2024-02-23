قتل فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، مساء الخميس، جراء استهداف القوات الإسرائيلية مركبة في مخيم جنين.
وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي لوكالة الأنباء الفلطسينية "وفا"، بوصول قتيل وأربع إصابات إلى المستشفى، بينها إصابة حرجة، جراء استهداف المركبة.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
قتل فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، مساء الخميس، جراء استهداف القوات الإسرائيلية مركبة في مخيم جنين.
وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي لوكالة الأنباء الفلطسينية "وفا"، بوصول قتيل وأربع إصابات إلى المستشفى، بينها إصابة حرجة، جراء استهداف المركبة.
وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي لوكالة الأنباء الفلطسينية "وفا"، بوصول قتيل وأربع إصابات إلى المستشفى، بينها إصابة حرجة، جراء استهداف المركبة.