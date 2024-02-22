وقتل 4 أشخاص على الأقل من بينهم اثنان ينتميان لحزب الله وأصيب آخرون، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في كفر رمان.

ويعتبر صالح، أحد القتيلين، من أبرز خبراء الصواريخ في حزب الله.

وتقع كفر رمان قرب النبطية على بعد 12 كيلومترا بخط مستقيم، عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.

وكان حزب الله أعلن في بيانات متلاحقة، الخميس، استهداف مواقع عدة في شمال إسرائيل، من بينها كفر يوفال "ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية".

ويستمر تبادل الهجمات العابرة للحدود بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، التي بدأت بالتزامن مع حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وفي لبنان، أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل نحو 190 مقاتلا من حزب الله و50 مدنيا، بينما قتل 12 جنديا و5 مدنيين في شمال إسرائيل، ونزح عشرات الآلاف من على جانبي الحدود.