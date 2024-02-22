وقالت منظمة "هونو" اليمينية المتطرفة، إن "المتظاهرين أبلغوا عن أعمال عنف شديدة، بدأت بعد أن ارتدى الجنود أقنعة الوجه ودفعوهم إلى زاوية ضيقة".

وقبل أسبوعين، أعاق مئات المتظاهرين الإسرائيليين حركة شاحنات محملة بالبضائع كانت متجهة إلى قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم، رغم إعلان المكان منطقة عسكرية مغلقة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مستوطنين يعرقلون دخول 132 شاحنة مساعدات إنسانية من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

وفي يناير الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة، مع خروج مظاهرات لإسرائيليين قرب المعبر ومنعهم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى القطاع المنكوب.

ومنذ السابع من أكتوبر، حين شن مسلحون بحركة حماس هجوما خاطفا على مستوطنات غلاف غزة، فرضت إسرائيل على القطاع حظرا خانقا تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، مما فاقم الأوضاع الإنسانية.