وأكد بوينو خلال لقاء مع سكاي نيوز عربية أن العملية التي تشكلت نتيجة جهود أربع دول أوروبية تمت بطلبات من شركات الملاحة العالمية.

وفي رده على سؤال حول تنسيقات بين الاتحاد الأوروبي وميليشيات الحوثي حيال تأمين السفن الأوروبية في البحر الأحمر، نفي المسؤول الأوروبي وجود أي تنسيق بين الاتحاد الأوروبي وجماعة الحوثي في اليمن.

وشدد على أن التنسيق يتم عبر القنوات الرسمية ومن خلال الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا.