وأكد البيان الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه تم "تسجيل 97 شهيدا و132 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة" أمس.

وأضاف البيان أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بوقوع انفجار قوي في مدينة رفح عقب نسف مربعات سكنية.

كما ذكرت وسائل الإعلام أن مناطق في خان يونس تعرضت لقصف مدفعي عنيف وسمع دوي انفجارات متتالية في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية قام بنسف منازل عدة وسط المدينة وشوهد تصاعد كثيف للدخان في المدينة.

كذلك أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة الوسطى، مشيرة إلى تمركز القصف في مخيم النصيرات، وتبع ذلك تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المخيم.

كذلك قصفت آليات الجيش الإسرائيلي منزل لعائلة "يوسف" غربي رفح جنوبي قطاع غزة.