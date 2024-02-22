وفي وقت لاحق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخ فوق البحر الأحمر حاول استهداف مدينة إيلات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الهدف لم يعبر الأراضي الإسرائيلية، ولم يشكل تهديدا للمدنيين. وتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للسياسة".

يشار إلى أن جماعة الحوثي تستهدف، بين الحين والآخر، مدينة إيلات بصواريخ باليستية أو طائرات مسيرة، لكن غالبا ما يتم اعتراضها.

وأمس الأول، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان، أن الجماعة استخدمت طائرات مسيرة لاستهداف عدد من السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر وبحر العرب بالإضافة إلى مواقع في إيلات بجنوب إسرائيل.

وفي الثالث من فبراير الجاري، قال يحيى سريع إن الحركة نفذت عملية عسكرية باتجاه مدينة إيلات بصواريخ باليستية، وهدد بمواصلة مثل هذه العمليات إلى أن تنهي إسرائيل هجومها على غزة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ في البرِّ والبحرِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".