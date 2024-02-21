وكانت الهيئة قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء إنها تلقت تقريرا عن نشاط متزايد للطائرات المسيرة على بعد 40 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية، حيث يهاجم الحوثيون سفن الشحن احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وكانت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" ذكرت في وقت سابق أن الحوثيين أطلقوا صاروخين على ناقلة مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم اليونان.

وقالت "سنتكوم" إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على السفينة "سي شامبيون" يوم 19 فبراير خلال إبحارها إلى ميناء عدن.

وأضافت، في بيان، أن أحد الصاروخين انفجر بالقرب من السفينة المملوكة للولايات المتحدة وترفع علم اليونان والمرتبطة بالمساعدات الإنسانية، مما ألحق بها أضرارا طفيفة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت السفارة الأميركية في اليمن على منصتها في "إكس" إنه "يجب على الحوثيين إيقاف هجماتهم المتهورة"، مشيرة إلى أن "هجمات الحوثي المتهورة على السفن تعرض حياة اليمنيين للخطر".

وأضافت: "اعتدى الحوثيون على سفينة شحن محملة بالحبوب إلى اليمن مرتين وكانوا فخورين بهذا العمل".