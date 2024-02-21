وصوت 99 عضوا في الكنيست تأييدا لبيان حكومة نتنياهو، بينما عارضه 9 أعضاء.

وجاء في بيان للكنيست: "ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب غير المسبوق، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".

وكان البيان يشير إلى هجوم حركة حماس المفاجئ على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربا مستمرة على قطاع غزة، أدت حتى الآن إلى مقتل نحو 30 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ويرفض نتنياهو بشدة إقامة دولة فلسطينية، رغم الضغوط الدولية، لا سيما الأميركية، في هذا الاتجاه.