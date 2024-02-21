وأفادت الوكالة باستهداف "الطائرات الحربية المعادية حي المشاع في بلدة مجدل زون"، مشيرة إلى "استشهاد مدنية وإصابة ابنتها بجروح خطرة".

وفي وقت لاحق، قال مصدر طبي رفض الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس"، إن الطفلة قتلت.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تصعيدا بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تزامنا مع حرب غزة.

ويعلن حزب الله استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعما لغزة، ويرد الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

وأعلن حزب الله في بيانات متلاحقة الأربعاء استهدافه نقاطا إسرائيلية عدة، بينها مبنيان يتموضع فيهما جنود إسرائيليون، وذلك "ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية".

ومنذ بدء التصعيد، قتل 271 شخصا في لبنان بينهم 188 عنصرا من حزب الله و42 مدنيا، منهم 3 صحفيين، وفق حصيلة جمعتها "فرانس برس".

وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل 10 جنود و6 مدنيين.