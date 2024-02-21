فقد قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح الأربعاء، إن انفجارات عنيفة ضربت دمشق بعد غارات إسرائيلية.

وأفادت مصادر سورية بأن القصف الإسرائيلي استهدف عدة مواقع في العاصمة السورية، مشيرة إلى أن القصف استهدف منطقة كفر سوسة في دمشق.

وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن "عدوانا" إسرائيليا بعدد من الصواريخ استهدف حي كفر سوسة السكني في دمشق، وهو ما أكدته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، على لسان مراسلها.

وقال المرصد السوري إن القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف اغتيال أحد الشخصيات، مشيرا إلى أن المنطقة التي تعرضت للقصف تشهد انتشارا لعناصر حزب الله وميليشيات إيرانية.