وأضاف المصدر أن الهجوم ألحق أضرار بمبنى جرى استهدافه في حي كفر سوسة، وببعض المباني المجاورة.

ونقل التلفزيون عن المصدر العسكري قوله: "حوالي الساعة 9:40 من صباح هذا اليوم (الأربعاء)، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا أحد المباني السكنية في حي كفر سوسة بدمشق، وأسفر العدوان عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن انفجارات عنيفة ضربت العاصمة السورية، الأربعاء.

وقال المرصد إن القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف اغتيال أحد الشخصيات، مشيرا إلى أن المنطقة التي تعرضت للقصف تشهد انتشارا لعناصر حزب الله وميليشيات إيرانية.

كما قالت قناة "الإخبارية" السورية إن "عدوانا" إسرائيليا بعدد من الصواريخ استهدف كفر سوسة، وهو ما أكدته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، على لسان مراسلها.