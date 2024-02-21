إضافة لإعلان القيادة المركزية الأميركية سنتكوم أن الحوثيين استخدموا لأول مرة مركبةً مُسيَّرةً تحت الماء في هجماتهم.. كل هذه التطورات تزامنت مع إعلان عن مهمة أوروبية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.

وفقًا لرافائيل بوسونغ، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، يحتاج التنسيق بين الدول في الاتحاد الأوروبي وقتًا طويلاً لاتخاذ القرارات والإعلان عن مهمة أوروبية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر بعد استهداف سفينة بريطانية من قبل الحوثيين وغرقها.

ويضيف بوسونغ قائلا:

القرار الاوروبي لن يغير في اللعبة وإنما هي إشارة مهمة لمواجهة الاعتداءات الحوثية التي تتطلب حضورا طويل الأمد يعيد الأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

أمام تعقيدات الوضع السياسي المرتبطة بغزة، وتجنب أي تصعيد للنزاع، ظهرت رؤى أوروبية متباينة جعلت هذه النهج غير شامل.

عدم اقتناع معظم الدول الأوروبية بالاستراتيجية الأميركية.

ضرورة توحيد جميع الجهود وتجاوز الخلافات السياسية لضمان سلامة الممرات البحرية والدفاع عن السفن المارة من هناك.

الحاجة الماسة لوجود تنسيق سياسي لوقف إطلاق النار في غزة للتقليص من نشاطات الحوثيين في المنطقة وتفادي أي تصعيد إقليمي.

وجود تباين في الآراء مع الولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بقصف الحوثيين لا يعني تجاهل التعامل معها كقوة عسكرية مهمة في المنطقة.

لا يمكن للعمليات العسكرية والضربات القوية تدمير الحوثيين.

ضرورة إيجاد استراتيجية سياسية مختلف للتعامل مع الوضع في المنطقة وعودة حرية الملاحة.

وجود محاولة الأوروبيون لخلق توازن مع الجانب الإيراني والحد من طموحاتها الإقليمية دون اللجوء إلى النزاع والمواجهة المباشرة



ويقول الباحث السياسي عبد الكريم الانسي في هذا السياق أن الحوثي زاد في استهداف السفن يوميًا وأن استجابة الاتحاد الأوروبي كانت نتيجة للضغط الأميركي للمشاركة في حماية الملاحة الدولية.

إقرار بعض أعضاء مجلس النواب ضرورة إيقاف إسرائيل إطلاق النار في غزة.

ممارسة الولايات المتحدة الأميركية للضغط على أوروبا للمشاركة في التصدي للخطر الحوثي علي التجارة والملاحة الدولية.

اصرار الهجمات الحوثية عن إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية ومزيد ادخال المساعدات.

سعي الولايات المتحدة الأميركية الى عسكرة المنطقة وإعادة تمركزها وسيطرتها على المنطقة.

انقاذ الاساطيل البحرية من الهجمات الحوثية لن يكون إلا بعد إيقاف العدوان عن غزة وإنهاء الحرب