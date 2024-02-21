ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن العناصر مكلفين بحماية السيارات العسكرية وتأمين الطريق البري الذي يصل مدينة دير الزور مع الميادين والبوكمال.

ودوت انفجارات في المنطقة الجنوبية لمدينة دير الزور، في 3 مواقع على الأقل تتمركز ضمنها الميليشيات الموالية لإيران في بادية دير الزور الجنوبية، تزامنا مع تحليق طائرات حربية مجهولة في سماء المنطقة.

بالتوازي مع الاستهداف، هرعت 3 سيارات إسعاف انطلقت من المستشفى العسكري بمدينة دير الزور نحو مواقع التفجيرات.

وجاء ذلك، بعد ساعات من استهداف الميليشيات لقاعدة معمل كونيكو للغاز شمال مدينة دير الزور، بطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران.

واستأنفت المجموعات الموالية لإيران هجماتها على القواعد الأميركية في سوريا، بعد توقفها لنحو أسبوع.