وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "وقف إطلاق نار غير مشروط سيكون مفيدا لحماس ونجري محادثات للتوصل إلى هدنة إنسانية قبل شهر رمضان".

وأضاف: "لا ندعم عملية عسكرية شاملة في رفح في ظل وجود أكثر من مليون مدني".

وتابع: "ندعم حق إسرائيل في شن عملية عسكرية ضد حماس، لكن نريد رؤية حماية المدنيين أيضا.. وحاليا لا نعتقد بوجود طريقة لبدء العملية العسكرية دون نقل بعض المدنيين والاستجابة لحاجاتهم الإنسانية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار جزائري يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.