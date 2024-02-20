وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، فقد أفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارع جنين الناصرة، وشارع جنين حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الأباتشي والمسيرات.

وأكدت المصادر أن هذا الاقتحام جاء عقب محاصرة قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي، لأحد المنازل في المخيم.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية وعدد كبير من الآليات ترافقها جرافة، حيث دارت مواجهات عنيفة.

وأكدت المصادر أن القوات الإسرائيلية تمنع سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "طائرة مسيرة تهاجم مسلحين في جنين وقواتنا الخاصة تعمل على اعتقال مطلوب".