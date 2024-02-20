ولم يدل المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع بمزيد من التفاصيل، لكنه قال في بيان إن الجماعة المدعومة من إيران استخدمت أيضا طائرات مسيرة لاستهداف عدد من السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر و بحر العرب، بالإضافة إلى مواقع في إيلات بجنوب إسرائيل.

وتقول مصادر بقطاعي الشحن والتأمين إن الحوثيين يشنون هجمات على سفن لها علاقات تجارية بالولايات المتحدة وبريطانيا و إسرائيل.

ورغم الضربات الانتقامية، التي يشنها الغرب على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، تتعهد الجماعة بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل "تضامنا مع الفلسطينيين حتى توقف إسرائيل حربها على غزة".

وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين، في منشور على موقع "إكس"، الثلاثاء: "ليس هناك من خطر على الملاحة الدولية ولا الأوروبية طالما لم يكن منها أي عمليات عدوانية، ومن ثَمّ تنتفي الحاجة لعسكرة البحر الأحمر".

وأضاف: "إن ما ينتظره العالم وبفارغ الصبر ليس عسكرة البحر الأحمر، بل إعلان وقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل وشامل لدواع إنسانية لا تخفى على أحد".

وكان تقرير استخباراتي داخلي في البنتاغون خلص إلى أن ميليشيات الحوثي حافظت على قدراتها الهجومية، بالرغم من الضربات الأميركية والبريطانية.

وجاء في التقرير الذي أعدته قيادة عمليات سلاح البحرية في البنتاغون: "حافظ الحوثيون على قدراتهم لمهاجمة السفن الحربية والتجارية في البحر الأحمر وخليج عدن رغم الضربات الجوية البريطانية والأميركية المركزة".