وذكرت حماس، في بيان، أن هنية "وصل صباح الإثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني".

وبالتزامن مع ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط، سيزور مصر وإسرائيل، لإجراء محادثات حول الحرب.

وينتظر أن تتم هذه الزيارة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأبدت عدة دول تخوفها من عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي تبذل فيه جهود عديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد، يوم السبت، بالمضي قدما في عملية برية في رفح للقضاء على حماس.