نتنياهو قال إنه لا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، ومن دون شروط مسبقة.

موقف دعمته الحكومة الإسرائيلية التي أقرت بالإجماع في اجتماعها معارضة أي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد.

ويوضح رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية بوزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا كوبي لافي خلال لقاء له في غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" إن إعلام إسرائيل حليفتها الولايات المتحدة الأميركية رفضها الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس قطعيا.

ويضيف قائلا:

بعد إعلان حلفاء إسرائيل من الدول العربية المعتدلة إقامة دولة فلسطينية هو بمثابة تقديم مكافأة لإيران وحماس.

حركة حماس لا تنتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي تفتقر إلى الشرعية.

الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية هو اعتراف بتواجد المنظمات الإرهابية في الشرق الاوسط.

اعتراف بنيامين نتنياهو استعداده الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح لا تشكل خطرا على امن الإسرائيليين.

عدم السماح لعملاء إيران المس باستقرار المنطقة.

لا وجود للتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل القضاء على حركة حماس.

استعداد إسرائيل لبناء معاهدة سلام مع الفلسطينيين مثلما هو الحال مع مصر والأردن وبعض الدول العرب.

التدخل إيراني وحلفاؤها كان السبب في إفشال عملية السلام، وليس لإسرائيل أي دور في ذلك.

أي محادثات إسرائيلية فلسطينية يجب أن تكون دون تواجد حركة حماس الداعية لإبادة الدولة الإسرائيلية.

وجود تفاؤل في الشارع الإسرائيلي لإمكانية التوصل إلى حل يُرضي الجانبين ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

لا يرغب أحد في البقاء في حالة الحرب ولكن الجميع يتطلع إلى السلام.

يتطلع الجميع إلى تحقيق معاهدة سلام بين إسرائيل وفلسطين.

ينفي أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، وجود أصوات تدعو لحل الدولتين داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة امام التصريحات المستمرة لبنيامين نتنياهو المعارضة للفكرة.

رفض إسرائيل مبادرة السلام العربية خلال قمة بيروت عام 2002، التي كانت تهدف إلى تحقيق التعايش السلمي مع الفلسطينيين الذين وافقوا بإقامة دولة منزوعة السلاح.

كلما استطاع الفلسطينيون الوصول إلى تحقيق السلام، زاد الضعف بشكل كبير للمعتدلين في الوسط الفلسطيني.

تزايد التطرف في المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي بسبب الاحتلال.

هناك العديد من المبادرات الفاشلة لتحقيق السلام منذ عام 2014 في عهد إيهود باراك و إيهود أولمرت.

تبني نتنياهو فكرة جوزيف جيبوتونيسكا الداعي للسلام مع الجيران وليس مع السكان الأصليين.

لا يمكن القضاء على حركة حماس في القطاع من خلال استهداف وقتل النساء والأطفال.

حكومة نتنياهو تعتبر واحدة من أقوى الحكومات خلال العقود العشرين الماضية في دولة الاحتلال، تمثل تيارًا قويًا من اليمين والمحافظين بشكل كبير للغاية.

حرص إسرائيل الدفع باتجاه نمو حماس و اضعاف السلطة في فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية و عمقت الانقسام داخل الصف الفلسطيني.

الدعوة الى إعادة ترتيب المنطقة و الكف عن صناعة الكراهية.

على المؤثرين في داخل المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني التفكير بشكل جديد في كيفية بناء السلام.

حاجة المنطقة الى شجاع من داخل دولة الاحتلال يبني السلام في المنطقة

وقال الكاتب والباحث السياسي مبارك آل عاتي خلال مداخلته لغرفة الأخبار ان الموقف الإسرائيلي تجاه اتفاقية السلام ليس بالجديد و يضيف: