وكشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها، أن ميليشيا حزب الله اللبناني، تمتلك شبكة أنفاق سرية أكثر تطورا من تلك التي لدى حماس في غزة.

وبحسب الصحيفة فإن الميليشيا اللبنانية تمتلك أنفاقا يبلغ طولها مئات الكيلومترات ولها تشعبات تصل إلى إسرائيل وربما أبعد من ذلك وصولا إلى سوريا.

ونقلت الصحيفة عن باحثين ومواقع إسرائيلية قولهم إن الحزب أنشأ خطة دفاعية مع عشرات من مراكز العمليات المجهزة بشبكات محلية تحت الأرض تربط ما بين بيروت والبقاع والجنوب اللبناني.

نفق يصل لمستشفى الجليل؟

وتتصور الحكومة في تل أبيب وجود أنفاق لحزب الله عند الحدود الشمالية، تصل إلى مستشفى الجليل، في مدينة نهاريا الواقعة على الساحل الشمالي الإسرائيلي.

وقبل أشهر، وبعد شكاوى استلمتها إدارة المركز الطبيّ في نهاريا عن ضجيج حفر، قرّر الجيش الإسرائيلي القيام بسلسلة اختبارات أرضية لاستبعاد الخشية من وجود نفق يصل من لبنان إلى المستشفى المذكور.

وكشفت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، عن أنّ السلطات الإسرائيليّة أجرت قبل أكثر من شهر أكثر من 40 عملية حفر بغرض الاختبار، لكن هذه الاختبارات لم تسفر عن أيّ شيء، وفقا للصحيفة، وبموجب ذلك، فقد استبعدت شبهة وجود أنفاق في منطقة المستشفى.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ مستشفى الجليل في نهاريا يعد المستشفى الأقرب من الناحية الجغرافيّة إلى الحدود الشمالية مع لبنان، أي نحو 10 كم فقط، مشيرة إلى أنّ التقارير الأوليّة عن موضوع شبهة الأنفاق وردت في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأردفت قائلة إنّ: "الحديث يدور عن منشأة موجودة حتى قبل حرب لبنان الثانية (حرب 2006) وكانت الأولى في إسرائيل بهذا المخطط".

أنفاق حزب الله

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن قبل 5 سنوات عن اكتشاف 5 أنفاق حفرها "حزب الله" اللبناني، داخل الحدود الإسرائيلية.

ومع اندلاع الحرب على غزة، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن هناك مخاوف بشأن تهديد أنفاق "حزب الله" مرة أخرى. ولفتت، إلى أن "حزب الله يتمتع بخبرة واسعة في حفر الأنفاق تحت الأرض"، مشيرة إلى أنه "تم اكتشاف أن أنفاق (حماس) أكبر بكثير وأكثر اتساعا مما كان يعتقد سابقا. فهل من الممكن أن يكون تهديد أنفاق حزب الله أكبر مما كان يعتقد سابقا؟".

وأشار مركز "ألما" للأبحاث والتعليم، الذي يركز على التهديدات الشمالية فإنه "بعد حرب لبنان الثانية عام 2006، أنشأ حزب الله، بمساعدة الكوريين الشماليين والإيرانيين، مشروعا لتشكيل شبكة من الأنفاق الإقليمية في لبنان، وهي شبكة أكبر بكثير من شبكة حماس".