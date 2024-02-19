وذكر نتنياهو، في مقطع فيديو منشور على صفحة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في منصة "إكس":

قاومنا خلال هذه الفترة العديد من الضغوط الدولية التي كانت تهدف إلى وقف الحرب قبل تحقيق كافة أهدافها .

لكننا نشهد في الأيام القليلة الماضية نوعا جديدا من الضغوط: محاولة أن تفرض علينا بشكل أحادي إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجود دولة إسرائيل للخطر.

نحن نرفض ذلك رفضا قاطعا.

لهذا السبب قدمت للحكومة مقترح قرار ينص على أن إسرائيل ستعارض محاولة فرض إقامة دولة فلسطينية عليها من جانب واحد.

رغم اختلاف الآراء داخل الحكومة بشأن الترتيب الدائم، إلا أن هذا الاقتراح لاقى قبولا بالإجماع من جميع المشاركين في الحكومة.

إننا جميعا متحدون في الموقف القائل بأن إسرائيل يجب ألا تخضع للإملاءات الدولية بشأن مثل هذه المسألة الوجودية.

أيها المواطنون الإسرائيليون، الجميع يعلم أنني أنا من أوقف لعقود من الزمن إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تعمل مع بعض الدول العربية، لإعداد خطة لما بعد الحرب للمنطقة، ستتضمن جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية إن أي مبادرة سياسية لا تبدأ بوجود دولة فلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة "محكوم عليها بالفشل".